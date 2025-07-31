закрыть
31 июля 2025, четверг, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы: После удара по Киеву пора переходить от слов к действиям

1
  • 31.07.2025, 14:33
  • 1,454
Глава МИД Литвы: После удара по Киеву пора переходить от слов к действиям
Кястутис Будрис
Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Кастутис Будрис требует усилить давление на Россию.

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис призвал усилить давление на Россию и ее партнеров на фоне смертоносного удара по украинской столице.

Об этом он написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».

В четверг, 31 июля, Будрис заявил, что реакцией России на призывы к миру со стороны США, Европы и Украины стали новые акты террора и разрушения.

«Мир снова проснулся от ужасных новостей из Украины – погибшие мирные жители, разрушенные жилые дома, больницы и школы. Нужны решительные действия для усиления давления на Россию и ее партнеров, которые способствуют ведению войны», – подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о восьми погибших и более 100 пострадавших.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин «испытывает решимость и силу Америки».

Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип