Глава МИД Литвы: После удара по Киеву пора переходить от слов к действиям 1 31.07.2025, 14:33

1,454

Кястутис Будрис

Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Кастутис Будрис требует усилить давление на Россию.

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис призвал усилить давление на Россию и ее партнеров на фоне смертоносного удара по украинской столице.

Об этом он написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».

В четверг, 31 июля, Будрис заявил, что реакцией России на призывы к миру со стороны США, Европы и Украины стали новые акты террора и разрушения.

«Мир снова проснулся от ужасных новостей из Украины – погибшие мирные жители, разрушенные жилые дома, больницы и школы. Нужны решительные действия для усиления давления на Россию и ее партнеров, которые способствуют ведению войны», – подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о восьми погибших и более 100 пострадавших.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин «испытывает решимость и силу Америки».

Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com