Глава МИД Литвы: После удара по Киеву пора переходить от слов к действиям

Глава МИД Литвы: После удара по Киеву пора переходить от слов к действиям1
- 31.07.2025, 14:33
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Кастутис Будрис требует усилить давление на Россию.
Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис призвал усилить давление на Россию и ее партнеров на фоне смертоносного удара по украинской столице.
Об этом он написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».
В четверг, 31 июля, Будрис заявил, что реакцией России на призывы к миру со стороны США, Европы и Украины стали новые акты террора и разрушения.
«Мир снова проснулся от ужасных новостей из Украины – погибшие мирные жители, разрушенные жилые дома, больницы и школы. Нужны решительные действия для усиления давления на Россию и ее партнеров, которые способствуют ведению войны», – подчеркнул он.
Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о восьми погибших и более 100 пострадавших.
Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин «испытывает решимость и силу Америки».
Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.