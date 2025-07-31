Солигорск затопило
- 31.07.2025, 14:48
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Мощные ливни не оставляют в покое белорусские города.
Сегодня такой ливень с самого утра обрушился на Солигорск. Как пишет издание «Электронный Солигорск», многие улицы города буквально превратились в реки.
Так, на проспекте Мира жители некоторых домов едва выходят из подъездов. А на улице Молодежной автомобили уходят под воду.
Пресс-служба МЧС уточняет, что спасатели откачивают воду в подвальных помещениях Солигорской центральной районной больницы, спортивно-зрелищном комплексе, двух продуктовых магазинах по проспекту Мира.