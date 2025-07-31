Эпоха Путина подходит к концу 5 Юрий Федоренко

31.07.2025, 14:44

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Фото: Getty Images

Неадекватность сыграла с Кремлем злую шутку.

США каждые несколько часов повышают градус давления на Россию: если позавчера Трамп давал Путину 10−12 дней, то вчера уточнил: анонсированный дедлайн для России составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля. В промежутках между заявлениями Трампа включаются голоса из его команды, которые объясняют и комментируют слова своего лидера.

В частности, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс отметила, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпеливость Трампа, но «время для неправильных интерпретаций прошло». Небольшая цитата из выступления Брюс: «Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он — серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру».

В Москве не успевают оправдываться. Официальный Кремль делает умную рожу и устами Дмитрия Пескова что-то бубнит о том, что они принимают во внимание позицию американского президента. В то же время Дмитрий Медведев, который традиционно играет роль шута московского царя, угрожает США войной. Этого персонажа всерьез давно никто не воспринимает, его заявления игнорируются. Да, собственно, любая риторика Москвы сегодня не важна — она скучна и предсказуема, все роли расписаны, методички стандартны, текст утвержден.

Путин еще ни разу не был в такой ситуации

Важно другое: впервые за время правления Путина мировые лидеры начинают разговаривать с ним с позиции силы. Трамп делает это открыто в присущей ему манере. Европейские руководители государств что-то осторожно высказывают и активно готовятся к войне. Генералы НАТО открыто обсуждают то, как можно захватить балтийский анклав под названием «Калининградская область». В течение 25,5 лет своего пребывания у власти Путин еще ни разу не был в такой ситуации.

За 25 лет сформировалось его нынешнее мировоззрение, выросла дерзость и сложились определенные иллюзии. Современная Россия — грандиозная иллюзорная конструкция, построенная из того, чего не существует: величия «третьего Рима», непобедимой армии, скреп «русского мира» и т. п. В реальности вместо этих идеологических конструктов есть мафиозный клан, зазомбированное население и истощенная экономика.

Есть основания полагать, что в среднесрочной перспективе неадекватность сыграет с Кремлем злую шутку: конструкция рухнет. Украина работает над этим ежедневно на всех фронтах, приближает этот момент. Каждое политическое достижение так или иначе сказывается на театре войны, а каждое достижение на фронте — помогает нашим дипломатам и международным партнерам. Работаем дальше.

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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