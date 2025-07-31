Побит рекорд залетевших в Беларусь российских дронов 7 31.07.2025, 14:59

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Коллаж: Charter97.org

БПЛА пролетали над Наровлей, Мозырем, Лоевым и Брагином.

При очередной массированной российской атаке Украины в ночь на 31 июля, когда РФ запустила более 300 дронов и 8 ракет, побит рекорд последних месяцев по залетевшим за сутки в Гомельскую область Беларуси российских БпЛА, пишет «Флагшток».

Это показало изучение данных украинских мониторинговых каналов. По подсчетам Флагштока, с вечера 30 июля зафиксировано минимум 26 случаев залетов (согласно данным Тг-канала «Рында мониторит») в воздушное пространство Беларуси российских БПЛА при атаке территории Украины.

Первые вторжения в воздушное пространство Гомельской области произошли вечером 30 июля, но не были зафиксированы. Есть данные только о вылете дронов обратно на территорию Украины курсом на Припять и на Чернобыль. Также было замечено движение БПЛА по украинско-беларусской границе в районе Овруча.

Затем, с 22:27 до 23:47 российские дроны фиксировались в районе Наровли, Брагина, Мозыря и Лоева.

Кроме того, по сообщению читателей Флагштока, характерный шум от пролета двух БпЛА слышали южнее Гомеля, но точных данных об их дальнейшем напрвлении нет.

После полуночи четыре беспилотника вышли из Гомельской области в направлении украинских Чернобыля и Народичей.

С учетом всех залетевших в июле в Беларусь российских БпЛА побит месячный рекорд января 2025 года — минимум 96 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси через Гомельскую, а также Брестскую области.

Ранее, в ночь на 4 июля Флагшток фиксировал 1 залет, с 7 по 13 июля — 61 случаев, в ночь на 21 июля — 3, в ночь на 28 июля — 5 залетов.

В отличие от упавшего в Минске предположительно украинского дрона, о многочисленных российских БПЛА действующие власти Беларуси ничего не сообщали и не возбуждали уголовные дела при взрывах беспилотников.

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