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Туристка сделала фото легендарного чудовища из озера Лох-Несс

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  • 31.07.2025, 15:16
  • 3,794
Туристка сделала фото легендарного чудовища из озера Лох-Несс

Несси вернулась?

Посетительница сняла загадочную фигуру, выныривающую из озера Лох-Несс. Это первое зафиксированное «появление Несси» за длительное время, пишет nv.ua.

Новое видео с Лох-Несса снова раздуло интерес к легендарному монстру. 16 июля посетительница по имени Ливия сняла на камеру, как черная фигура поднимается и опускается из воды неподалеку от замка Уркгарт. На записи слышны удивленные возгласы свидетелей: «Это точно не ветка!» — говорит один, другой добавляет: «Что за черт?».

Генеральный директор Loch Ness Centre Нагина Ишак прокомментировала: «Это видео снова пробудило интерес к озеру. Или это тюлень, дерево, или сама Несси — люди снова говорят об этом». Это первое задокументированное наблюдение с мая.

Фото: Новости ЛНК/Пена

В то же время в Центре исследований Лох-Несса появился новый капитан исследовательского судна Deepscan — Стив Глю. Он родом из Йоркшира, а последние более 20 лет живет в горах Шотландии. В 2019 году Стив сам видел «горбы, которые появлялись и исчезали из воды». Ему удалось сделать фото темной массы на поверхности, которое он считает доказательством существования чудовища.

С 2003 года Стив является инструктором по управлению моторными катерами. Ишак добавляет: «Он идеальный капитан для нашего круиза. Его знания и личный опыт делают историю живой».

О Несси впервые заговорили еще в 565 году нашей эры. А самые известные фото того, что якобы является загадочным монстром, были сделаны с 1933 и 1934 годов. Некоторые считают монстра плезиозавром, другие — гигантским осетром или даже куском дерева, выныривающим из воды после брожения.

На сайте lochnesssightings.com собрано более 1000 сообщений о наблюдениях. Но до сих пор не существует научно доказанного объяснения — и, похоже, именно эта таинственность и держит легенду живой.

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