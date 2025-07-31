В Крупском районе восьмиклассники положили камни на рельсы 4 31.07.2025, 15:27

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Пассажирский поезд вынужден был экстренно тормозить.

На железнодорожном переезде в Крупском районе пассажирский поезд Минск — Витебск был вынужден экстренно тормозить — на рельсах оказались камни. Как выяснилось, помеху на пути создали двое восьмиклассников, сообщает пресс-служба МВД.

В милиции отметили, что подобные «шалости» могут закончиться трагедией. В июле это уже одиннадцатый случай экстренного торможения поездов из-за посторонних предметов на путях — большинство таких инцидентов происходит летом и в сельской местности.

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