NSJ: Трамп должен нанести по Путину сокрушительный удар 5 31.07.2025, 15:31

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Дональд Трамп

Срок ультиматума подходит к концу.

С приближением 8 августа — даты ультиматума президента США Дональда Трампа Путину. Президент США пригрозил ввести масштабные вторичные санкции, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики считают, что вероятность того, что Путин пойдет на подлинное перемирие, крайне мала — внутри России это выглядело бы как проявление слабости и политическое самоубийство. Кремль, скорее всего, продолжит затягивать переговоры и угрожать Западу.

Теперь все зависит от решимости Трампа. Если он выполнит свое обещание и введет серьезные вторичные тарифы, это может изменить динамику войны. Полумеры, напротив, подорвут его авторитет и укрепят позиции Путина.

Идеальный сценарий для Трампа — 8 августа объявить о жестких санкциях против стран, торгующих с Россией, нарастить военную помощь Украине и поддержать конфискацию $300 млрд замороженных российских активов в европейских банках.

Если же этого не произойдет, Путин продолжит навязывать «мир на своих условиях», делая видимость дипломатии, но не прекращая боевые действия. Как отметил посол США Джон Хербст, только решительные шаги — в отличие от «вялой политики Байдена» — смогут остановить российские успехи на фронте и ударить по экономике РФ.

Сейчас все в руках Трампа. Если он осознает силу своей позиции и воспользуется ею, это может приблизить конец войны. В противном случае, предупреждают аналитики, Путин воспримет колебания как сигнал к усилению атак на Украину.

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