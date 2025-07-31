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Лето возвращается: в Беларусь идет тепло и солнце

  • 31.07.2025, 15:47
Лето возвращается: в Беларусь идет тепло и солнце

Август начнется с хорошей погоды.

Затяжные ливни, которые накрыли Беларусь, вот-вот закончатся. Но жару все же ждать не стоит.

По информации синоптиков, в начале месяца погоду в стране будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы, пишет «Точка».

Погода в Беларуси в начале августа

По большей части Беларуси прогнозируют лишь кратковременные дожди. Только на северо-востоке может сильно подмочить. Температура воздуха ночью от 9 до 15°С, по востоку – чуть выше. Днем максимум 19–25°С.

В выходные, 2–3 августа, погода существенно не изменится. По ночам обещают кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.

Правда, станет немного теплее. Днем в субботу обещают до 28°С, а в воскресенье – до 30°С.

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