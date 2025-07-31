Новая битва за Кавказ и Центральную Азию
- 31.07.2025, 15:51
Запад не должен проспать борьбу за регион.
На фоне геополитических потрясений в Украине, в Кавказском и Центральноазиатском регионах разворачивается новая «Большая игра» — современная, многополярная и экономически насыщенная версия соперничества XIX века между Британской и Российской империями, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Сегодня в борьбу за влияние вовлечены Россия, Китай, Турция, ЕС, Иран и США. Россия, увязнув в войне с Украиной, теряет позиции на Южном Кавказе. Ее союзник Армения диверсифицирует военное сотрудничество, сближается с ЕС и Турцией, несмотря на исторические обиды. Азербайджан, усилившийся после конфликта в Карабахе, стал ключевым энергетическим партнером Европы и продвигает односторонний проект Зангезурского коридора. В ответ Ереван предлагает мультиформатную инициативу «Перекрестки мира», поддерживаемую ЕС.
Китай, стремясь укрепить торговые пути через Средний коридор, наращивает влияние в Центральной Азии. Пекин отказывается интегрировать свой проект «Один пояс — один путь» с российским ЕАЭС, опасаясь утраты автономии. Одновременно Россия пытается сохранить торговые потоки через Азербайджан и Иран, обходя западные санкции.
Турция укрепляет позиции как энергетический хаб и посредник, усиливая связи с тюркскими странами. ЕС стремится к энергетической независимости от России и Ирана, инвестируя в инфраструктуру Кавказа.
На фоне ухода России с позиции «гаранта стабильности», регион становится ареной для новых коалиций и транспортных маршрутов. Кавказ и Центральная Азия превращаются в ключевое звено между Европой и Азией. Однако Запад рискует упустить момент, если не предложит странам региона реальные экономические альтернативы российскому и китайскому влиянию.