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Завод по выпуску ударных дронов под покровительством Лукашенко набирает работников

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  • 31.07.2025, 16:04
Завод по выпуску ударных дронов под покровительством Лукашенко набирает работников

Белорусов вербуют на производство боевых беспилотников для войны против Украины.

Компания «Беспилотные летательные аппараты», которая производит оружие для России, активно набирает работников. Напомним, эта «дочка» конструкторского бюро «Беспилотные Вертолеты» в этом году собирается выпустить почти тысячу дронов. Речь о реактивном крылатом беспилотнике «Аскалон» и ударном «Миротворце», пишет zerkalo.io.

В июле предприятие разместило восемь вакансий. Зарплаты в компании, которая поставляет в Россию промышленное оружие, не особо высокие для столицы. Например, специалисту отдела внешней кооперации предлагают на руки (то есть после уплаты налогов) 2,8 тыс. рублей в месяц. Однако в объявлении есть оговорка, что окончательный размер зарплаты установят по итогам собеседования. На этой позиции надо заключать договоры, размещать заявки на изготовление деталей, искать подрядчиков и контролировать сроки изготовления.

От 2 тысяч предлагают модельщику. Среди требований указаны умение работать руками, логическое мышление, самообучаемость.

Напомним, в июне средняя зарплата в Беларуси составила 2717,8 рубля, а в Минске — почти 3600.

Еще одна вакансия — это специалист по СКУД. Он должен будет организовывать работу электронного бюро пропусков, заниматься выдачей и блокировкой карт доступа, настраивать права доступа и писать отчеты. Зарплата — от 2 до 2,5 тыс. рублей чистыми.

Столько же готовы платить инженеру-технологу. Он отвечает за технологическую подготовку производства: рассчитывает нормы расхода, разрабатывает технологии изготовления, подбирает инструмент и оснастку, сопровождает запуск изделий в производство. Требуется высшее образование, опыт работы не менее трех лет и специфические знания.

2,5−3 тыс. рублей будут платить инженеру-нормовщику. В этой вакансии завод называет себя «лидером в области разработки и производства беспилотных летальных аппаратов».

Выше 3 тысяч предлагают только по одной вакансии — ведущего бухгалтера по производству.

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