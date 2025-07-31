Завод по выпуску ударных дронов под покровительством Лукашенко набирает работников 1 31.07.2025, 16:04

Белорусов вербуют на производство боевых беспилотников для войны против Украины.

Компания «Беспилотные летательные аппараты», которая производит оружие для России, активно набирает работников. Напомним, эта «дочка» конструкторского бюро «Беспилотные Вертолеты» в этом году собирается выпустить почти тысячу дронов. Речь о реактивном крылатом беспилотнике «Аскалон» и ударном «Миротворце», пишет zerkalo.io.

В июле предприятие разместило восемь вакансий. Зарплаты в компании, которая поставляет в Россию промышленное оружие, не особо высокие для столицы. Например, специалисту отдела внешней кооперации предлагают на руки (то есть после уплаты налогов) 2,8 тыс. рублей в месяц. Однако в объявлении есть оговорка, что окончательный размер зарплаты установят по итогам собеседования. На этой позиции надо заключать договоры, размещать заявки на изготовление деталей, искать подрядчиков и контролировать сроки изготовления.

От 2 тысяч предлагают модельщику. Среди требований указаны умение работать руками, логическое мышление, самообучаемость.

Напомним, в июне средняя зарплата в Беларуси составила 2717,8 рубля, а в Минске — почти 3600.

Еще одна вакансия — это специалист по СКУД. Он должен будет организовывать работу электронного бюро пропусков, заниматься выдачей и блокировкой карт доступа, настраивать права доступа и писать отчеты. Зарплата — от 2 до 2,5 тыс. рублей чистыми.

Столько же готовы платить инженеру-технологу. Он отвечает за технологическую подготовку производства: рассчитывает нормы расхода, разрабатывает технологии изготовления, подбирает инструмент и оснастку, сопровождает запуск изделий в производство. Требуется высшее образование, опыт работы не менее трех лет и специфические знания.

2,5−3 тыс. рублей будут платить инженеру-нормовщику. В этой вакансии завод называет себя «лидером в области разработки и производства беспилотных летальных аппаратов».

Выше 3 тысяч предлагают только по одной вакансии — ведущего бухгалтера по производству.

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