Священный долг Медведева
- Аббас Галлямов
- 31.07.2025, 17:27
Раз другим плохо – значит нам хорошо.
В сложных многофакторных системах крайне важно выработать адекватный набор критериев, которые будут использоваться для определения степени эффективности её – этой системы – функционирования. Если критерии окажутся подобраны неправильно, то система в лучшем случае будет работать неэффективно, производят вместо необходимого продукта ненужные шум и пыль, а в худшем – просто уничтожит себя.
Судя по этому тексту, Медведев искренне считает, что главной задачей российской политики является раздражать Америку. Дескать, раз американцы злятся – значит, мы всё делаем правильно. То есть, мы не для себя живём, а для того, чтобы американцев злить.
Помню, в наших детских анекдотах был такой персонаж – «дед Западло». Он реализовывался, создавая другим проблемы. Похоже, экс-президент видит Россию эдаким глобальным «дедом Западло». Раз другим плохо – значит нам хорошо.
Аббас Галлямов, Telegram