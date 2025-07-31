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Священный долг Медведева

  • Аббас Галлямов
  • 31.07.2025, 17:27
Священный долг Медведева
Дмитрий Медведев

Раз другим плохо – значит нам хорошо.

В сложных многофакторных системах крайне важно выработать адекватный набор критериев, которые будут использоваться для определения степени эффективности её – этой системы – функционирования. Если критерии окажутся подобраны неправильно, то система в лучшем случае будет работать неэффективно, производят вместо необходимого продукта ненужные шум и пыль, а в худшем – просто уничтожит себя.

Судя по этому тексту, Медведев искренне считает, что главной задачей российской политики является раздражать Америку. Дескать, раз американцы злятся – значит, мы всё делаем правильно. То есть, мы не для себя живём, а для того, чтобы американцев злить.

Помню, в наших детских анекдотах был такой персонаж – «дед Западло». Он реализовывался, создавая другим проблемы. Похоже, экс-президент видит Россию эдаким глобальным «дедом Западло». Раз другим плохо – значит нам хорошо.

Аббас Галлямов, Telegram

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