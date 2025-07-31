«Работники сельского хозяйства у нас в шоке» 3 31.07.2025, 17:32

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КГБ устраивает рейды на сельхозпредприятия Гомельщины.

Жители Гомельской области сообщают о рейдах силовиков на поля местных сельскохозпредприятий. Речь идет о проверках, которые проводят в том числе сотрудники КГБ в отношении работников, сообщает «Гомельская вясна».

«Работники сельского хозяйства у нас в шоке: сотрудники КГБ у нас на полях проверяют комбайнеров и других работников. Приехали на поле в обед. Сначала проверяли повариху. Потом начали осматривать кабину каждого комбайна. Возмущались, что люди плохо работают. Искали, возможно, кто-то что-то украл», — рассказал житель одной из деревень и работник сельскохозяйственного предприятия.

В другом районе сообщили, что к ним прямо на поля также приезжали силовики в черной форме — осматривали кабины комбайнов и автомобилей, которые работают на уборке зерна.

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