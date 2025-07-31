В Украине восстановлена независимость антикоррупционных органов 2 31.07.2025, 17:39

Это произошло после протестов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает nv.ua.

«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства», — заявил президент Украины в четверг, 31 июля.

Зеленский назвал решение «правильным» и заявил, что государство прислушивается к общественному мнению. По его словам, чиновники «безотлагательно» проинформируют партнеров Украины об этом законе.

Ранее 31 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом инициированный президентом законопроект № 13533 относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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