В Украине восстановлена независимость антикоррупционных органов

В Украине восстановлена независимость антикоррупционных органов2
- 31.07.2025, 17:39
Это произошло после протестов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает nv.ua.
«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства», — заявил президент Украины в четверг, 31 июля.
Зеленский назвал решение «правильным» и заявил, что государство прислушивается к общественному мнению. По его словам, чиновники «безотлагательно» проинформируют партнеров Украины об этом законе.
Ранее 31 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом инициированный президентом законопроект № 13533 относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).