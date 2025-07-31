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«В Беларуси рождаемость не спасут ни пакистанцы, ни приказы рожать»

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  • 31.07.2025, 17:49
«В Беларуси рождаемость не спасут ни пакистанцы, ни приказы рожать»

Врач объяснил, почему белоруски не спешат заводить детей.

«Белстат» опубликовал данные о рождаемости и смертности в Беларуси за 2024 год. В прошлом году в нашей стране родилось 58 938 человек, а умерло — 115 124. А на тысячу человек населения приходится 6,5 родившихся и 12,5 умерших.

Что может сделать государство, чтобы исправить ситуацию? И как обстоят дела с демографией в других европейских странах? «Филин» поговорил об этом с врачом и профсоюзным активистом Станиславом Соловьем.

Снижение рождаемости — общеевропейская тенденция, отмечает врач. Сейчас не те времена, когда женщина была лишена права на образование, работу, и все, что она делала — это вела хозяйство и рожала детей.

— Сейчас родители хотят не просто родить ребенка, но и обеспечить его, дать образование. С учетом текущего кризиса это не будет способствовать повышению рождаемости. При этом идет война, репрессии, из-за которых уезжают люди, причем молодые.

Возьмем какую-нибудь пару из Витебска, которая в 2019-м задумалась о рождении ребенка. Но случился 2020 год, эмиграция, и они это отложат еще на несколько лет.

Во многих странах, чтобы исправить ситуацию, проводят программы для повышения рождаемости, в том числе с помощью привлечения мигрантов. В Польше же, например, каждому ребенку до 18 лет платят около 200 евро в месяц, развивают сеть частных детских садиков возле дома и работы.

То есть, создаются условия, чтобы рождение детей не приводило к тому, что женщина выпадает из жизни и становится зависимой. Никто при этом не кричит: «Давайте рожайте».

У нашего же государства подход очень простой — требуют рожать, потому что для них люди — это трудовой ресурс.

— А еще какие-то меры предпринимают? Вы говорите, что другие страны в том числе привлекают мигрантов. Лукашенко тоже недавно звал к нам пакистанцев.

— Материнский капитал, жилье. То, что делали власти — как видим, не сработало. Сейчас только пропаганда и призыв: «Рожайте».

А в то, что приедут пакистанцы, я не верю. Какой интерес им ехать в Беларусь, если рядом ЕС, где больше зарплата? То же самое с призывом врачей из Туркменистана ехать работать к нам. Не поедут они в Беларусь, а поедут в другие страны.

— А что можно было бы сделать в нынешней ситуации?

— Самое простое — это спросить молодых девушек: хотели ли бы они завести детей и что могло бы повлиять на их решение. Пусть сначала социологи проработают эти вопросы.

А не когда сидит 15 дедов и решают, как повлиять на 20-летнюю девушку… Если вы хотите, чтобы рождалось больше беларусов, спросите у тех, кто может это сделать. Какие условия им нужны, чтобы это получилось?

Можно вспомнить рассказ девушки про целевое распределение на пять лет. А как ей семью создать?

Надо признать, что люди — это не трудовой ресурс. Спросите у них, как они смотрят на ситуацию. Я уже молчу о прекращении репрессий, потому что в стране, где не можешь пожаловаться, ибо попадешь в тюрьму, такое себе удовольствие планировать детей.

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