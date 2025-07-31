Ну что, дожили?! Сергей Алексашенко

31.07.2025, 17:51

Российские власти всерьез решили двигаться к замораживанию цен, которое будет закреплено законодательно.

По крайней мере, такие законодательные новации готовит Минсельхоз РФ, который курирует Патрушев-младший. А яблоко, как известно, от яблони недалеко катится.

Конечно, механизм замораживания еще не до конца проработан, есть два варианта – жёсткий и очень жёсткий. И список товаров, на которые этот механизм будет распространяться, тоже не согласован в чистовой редакции.

Но, как говорит, китайская пословица: путь в десять тысяч ли начинается с маленького первого шага. В данном случае, шагов сделано уже много.

Что можно по этому поводу сказать? Правильной дорогой идёте, товарищи! Так держать!

Сергей Алексашенко, Telegram

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