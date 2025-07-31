Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет ради «Дюны 3» 31.07.2025, 17:55

Он будет сниматься в картине вместе со своим сыном.

Актер Джейсон Момоа готовится вернуться к роли Дункана Айдахо в фильме «Дюна: Часть третья» и поделился видео, где впервые за шесть лет сбривает бороду, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Только для тебя, Дени», — сказал он, обращаясь к режиссеру фильма Дени Вильневу. После бритья Момоа посмотрел на себя и воскликнул: «Черт возьми, я это ненавижу!»

Актер впервые сыграл Айдахо в оригинальной «Дюне» 2021 года, но не появился в сиквеле 2024-го. В третьем фильме он вернется, а премьера намечена на 18 декабря 2026 года. Лента основана на романе «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта (1969) и расскажет о последствиях восхождения Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на трон Императора Муад’Диба.

К Момоа присоединится его сын Накао-Вулф Момоа, сыграющий Лето II — одного из близнецов Пола и Чани. Вторую близняшку, Ганиму, исполнит Айда Брук.

По данным Deadline, к актерскому составу присоединился Роберт Паттинсон, который исполнит злодея Скайтэла.

Режиссер Дени Вильнев ранее заявил, что третий фильм станет для него заключительным в саге: «Это не трилогия. Первые две части — адаптация первого романа. А третья история будет отличаться по духу и стилю. После нее я бы хотел заняться чем-то новым».

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