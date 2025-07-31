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Bloomberg: Кому нужен цифровой евро?

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  • 31.07.2025, 18:04
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Bloomberg: Кому нужен цифровой евро?

Всем, кто пользуется деньгами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится выпустить цифровое евро — инновационную форму государственной валюты, которая может стать аналогом наличных в цифровую эпоху, Пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Как и бумажные банкноты, цифровое евро будет являться обеспечиваться центральным банком и будет доступно каждому, но хранится оно будет на смартфоне и передаваться мгновенно, как текстовое сообщение.

Несмотря на широкое распространение частных форм денег — банковских депозитов, систем вроде Visa, Mastercard и Venmo — цифровое евро нужно для обеспечения устойчивости финансовой системы. В отличие от коммерческих банков, центральный банк не может обанкротиться. А значит, цифровая валюта обеспечит населению надежный доступ к государственным деньгам даже в кризис.

Переход к цифровой валюте важен и с точки зрения экономической независимости. Использование частных платежных систем, особенно с головными офисами в США, может нести политические и юридические риски. Потеря доверия к евро и переход населения на долларовые стейблкоины может ослабить контроль ЕЦБ над денежно-кредитной политикой.

При этом цифровое евро будет выпускаться с мерами предосторожности: лимитами на хранение, отсутствием процентов и доступом через банки с высокой степенью защиты конфиденциальности. Также предусмотрена возможность офлайн-платежей, почти таких же анонимных, как наличные.

ЕЦБ предстоит непростая задача: сделать цифровое евро доступным, но не вытесняющим частные деньги. Однако эксперты уверены: лучше заранее создать государственную цифровую валюту и не нуждаться в ней, чем однажды столкнуться с необходимостью — и не иметь такой возможности вовсе.

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