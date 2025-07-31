Китайская пловчиха в 12 лет выиграла медаль чемпионата мира в Сингапуре
- 31.07.2025, 18:15
Юй Цзыди взяла бронзу в эстафете 4х200 комплексом.
Китайская пловчиха Юй Цзыди в 12 лет выиграла первую медаль чемпионата мира в Сингапуре — на ее счету бронза в эстафете 4х200 м комплексным плаванием.
Юй Цзыди не участвовала в финальном заплыве, но плыла утром в квалификации.
Сборная Китая в финале уступила командам Австралии и США.
Юй Цзыди в мае выиграла стометровку баттерфляем и 400 м комплексом на национальном чемпионате, также на ее счету несколько медалей на чемпионате страны на короткой воде, который прошел в прошлом году.
Китаянка стала второй самой юной участницей в истории турнира — после десятилетней бахрейнской спортсменки Алзаин Тарек на соревнованиях 2015 года в Казани.
В Сингапуре Юй Цзыди выступила также на 200-метровках комплексным плаванием и баттерфляем, где оба раза заняла четвертое место.
В мае World Aquatics назвала китаянку сенсацией в своих соцсетях, тогда она установила мировой рекорд для 12-летних в комплексном плавании на 200 м (2 минуты 10,63 секунды).