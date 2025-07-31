Китайская пловчиха в 12 лет выиграла медаль чемпионата мира в Сингапуре 31.07.2025, 18:15

Юй Цзыди взяла бронзу в эстафете 4х200 комплексом.

Китайская пловчиха Юй Цзыди в 12 лет выиграла первую медаль чемпионата мира в Сингапуре — на ее счету бронза в эстафете 4х200 м комплексным плаванием.

Юй Цзыди не участвовала в финальном заплыве, но плыла утром в квалификации.

Сборная Китая в финале уступила командам Австралии и США.

Юй Цзыди в мае выиграла стометровку баттерфляем и 400 м комплексом на национальном чемпионате, также на ее счету несколько медалей на чемпионате страны на короткой воде, который прошел в прошлом году.

Китаянка стала второй самой юной участницей в истории турнира — после десятилетней бахрейнской спортсменки Алзаин Тарек на соревнованиях 2015 года в Казани.

В Сингапуре Юй Цзыди выступила также на 200-метровках комплексным плаванием и баттерфляем, где оба раза заняла четвертое место.

В мае World Aquatics назвала китаянку сенсацией в своих соцсетях, тогда она установила мировой рекорд для 12-летних в комплексном плавании на 200 м (2 минуты 10,63 секунды).

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