Лукашенко: Мы готовы принять мигрантов

Лукашенко: Мы готовы принять мигрантов2
- 31.07.2025, 18:23
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Диктатор снова пожаловался на нехватку кадров.
Беларусь готова принимать трудовых мигрантов, если они проявляют уважение к стране и готовность к работе, заявил Александр Лукашенко, его слова передает БелТА.
«Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ», — отметил Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств.
По мнению диктатора, «последнее слово» остается за белорусскими послами в тех государствах, откуда люди приезжают в Беларусь.
В мае Лукашенко заявил, что Беларусь должна привлекать трудовые, чтобы не допустить «катастрофическую» нехватку кадров.
В 2024 году число трудовых мигрантов, прибывших в Беларусь, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысило 33 тыс. человек. Почти половина из них — граждане Туркменистана, остальные в основном из России, Китая, Украины и Узбекистана, писала газета «Милиция Беларуси» со ссылкой на данные Департамента по гражданству и миграции МВД.
Отметим, с 2021 года режим Лукашенко устраивает на границах с соседними странами миграционный кризис. На границах Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией скопились тысячи мигрантов, преимущественно из Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии, стремящихся попасть в Евросоюз.
Напомним, 11 апреля текущего года Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Они договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.