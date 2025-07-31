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Мегамолнию длиной от Венеции до Парижа признали самой большой в мире

  • 31.07.2025, 18:30
Мегамолнию длиной от Венеции до Парижа признали самой большой в мире

Рекордная молния, длиной около 830 км, ударила в США в 2017 году.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила о мегамолнии длиной 829 км — это новый рекорд по размеру вспышки, говорится на сайте организации.

«Новый рекорд — 829 км (515 миль) — имеет погрешность плюс-минус 8 км. Он на 61 км превышает предыдущий рекорд, установленный 29 апреля 2020 года, когда молния протянулась на 768 км плюс-минус 8 км над южными штатами США», — сказано в сообщении.

Эту молния ударила 22 октября 2017 года в небе от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити. Ее не заметили при первичном анализе снимков и определили только при повторном изучении. ВМО сравнила длину молнии с расстоянием по прямой от Венеции до Парижа.

Рекорд был установлен с помощью спутниковых снимков, конкретно этот случай — один из первых зафиксированных геостационарным аппаратом NOAA GOES-16.

В ВМО объяснили возникновение столь огромной молнии тем, что она образовалась в одной из зон мезомасштабных конвективных систем — особенных грозовых фронтов — это Великие равнины Северной Америки.

ВМО также приводит другие рекорды молний на Земле:

самая долгая вспышка — 17,102 плюс-минус 0,002 секунды, была зафиксирована во время грозы над Уругваем и Северной Аргентиной в 2020 году;

самое большое число погибших при попадании — 21 человек при ударе по хижине в Зимбабве в 1975 году;

самое большое число погибших из-за последствий удара молнии — 469 жертв разлива загоревшейся нефти после попадания в резервуары в Египте в 1994 году.

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