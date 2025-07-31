закрыть
31 июля 2025, четверг, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Архив ФРГ: Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан

  • 31.07.2025, 18:36
  • 1,998
Архив ФРГ: Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан
В. Путин и А. Собчак, ФОТО: TASS

Об этом свидетельствует опубликованная запись генконсула Германии в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин еще в 1994 году высказывал территориальные претензии России на Крым, Восточную Украину и Северный Казахстан. Об этом пишет в четверг, 31 июля, немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на архивные документы МИД Германии.

Путина цитировал генконсул ФРГ

21 июля 2025 года в продажу вышел очередной том сборника «Документы о внешней политике ФРГ». Его выпускает Институт новейшей истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte). Новый том посвящен первому полугодию 1994 года, передает DW.

Журналисты Der Spiegel, ознакомившиеся с книгой, пишут, что в одном из документов приводится записка генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге. 14 января 1994 года он записал, что Путин «с выражением» повторил ему то, что говорил и ранее.

Путин о претензиях к Украине и Казахстану

«По его словам, Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан - как минимум эти районы - никогда не были для России зарубежными, а всегда были частью российской территории. Ни одному русскому якобы невозможно объяснить, почему это теперь другая страна», - такие слова Путина привел германский дипломат.

Согласно его записи, Путин тогда указал на некое национальное чувство русских, которое немцам, «наверное, трудно понять».

Путин продолжил, что «проблем нет», если экономическое и социальное положение русских в Украине и Казахстане удовлетворительно. Но, по оценке Путина, это было не так, что, по его словам, играло на руку российским политикам-националистам, таким как Владимир Жириновский.

Страны Запада «плохо информированы, если называют возрождением российского империализма то, что является лишь оправданным восприятием российских интересов», цитировал далее Путина немецкий дипломат.

В 1994 году Путин работал на Анатолия Собчака

Согласно открытым данным, генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге в 1991-1995 годах был Эберхард фон Путткамер. Он умер в 2019 году.

Путин в 1994 году работал на руководящих постах в правительстве Санкт-Петербурга, которым тогда руководил Анатолий Собчак. Тот активно развивал отношения с Западом, но при этом обвинял власти Украины в национализме и тоже говорил, что Крым должен принадлежать России. Собчак утверждал, что после распада СССР его республики должны вернуться к положению декабря 1922 года, когда был учрежден Советский Союз.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип