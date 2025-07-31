США ввели санкции против Палестинской администрации 31.07.2025, 19:03

За поддержку терроризма и отказ от признания права Израиля на существование.

Власти США ввели санкции против Палестинской национальной администрации (ПНА) и Организации освобождения Палестины (ООП). Сообщение об этом опубликовано в четверг, 31 июля, на сайте Госдепартамента США.

Госдеп обвинил ПНА и ООП в том, что они не выполняют договоренности с США от 1989 и 2002 годов, согласно которым диалог Вашингтона с ними возможен только в случае, если они признают право Израиля на существование. США также обвинили ПНА и ООП в нарушении резолюций Совбеза ООН №242 и 338, принятых после арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов.

США недовольны и тем, что ПНА и ООП «предпринимают действия по интернационализации своего конфликта с Израилем», обращаясь в международные суды. Вашингтон также считает, что эти организации «продолжают поддерживать терроризм, включая подстрекательство к насилию и его прославление (особенно в учебниках), а также предоставляя выплаты и льготы в поддержку терроризма палестинским террористам и их семьям».

Новые санкции, согласно сообщению Госдепа, состоят в том, что членам ПНА и ООП не будут выдавать визы в США.

ПНА, которая называет себя «Государство Палестина», контролирует лишь части Западного берега реки Иордан. Ее «столица» находится в городе Рамаллах. Глава ПНА Махмуд Аббас возглавляет и ООП.

ПНА претендует и на сектор Газа, но там власть в 2007 году захватила террористическая группировка ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп заявил 31 июля, что она должна сложить оружие. «Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе - это если ХАМАС сложит оружие и освободит заложников», - написал Трамп. Схожую позицию ранее в четверг озвучил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.

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