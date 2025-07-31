В Киеве девушка выжила после того, как ее взрывной волной выбросило с девятого этажа 31.07.2025, 19:07

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Девушку выбросило из дома вместе с кроватью.

Во время ночной атаки на Киев 31 июля киевлянка Вероника выжила после того, как ее взрывной волной выбросило с девятого этажа дома. Сейчас девушка находится в больнице, сообщает ТСН.

Вероника предполагает: из-за того, что ее взрывной волной отбросило вместе с кроватью, она отделалась только переломом ноги. Также девушка потеряла зуб.

Девушка добавила, что во время падения была в сознании. По ее словам, она просто была сонная и не понимала, что происходит.

]2Слышала взрыв, и через секунду – на земле. Не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней и из-за этого не ударилась, потому что кровать мягкая», – сказала Вероника.

Что произошло с ее родителями, Вероника до сих пор не знает, говорится в сюжете.

«Не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними», – отметила девушка.

По состоянию на 17.00, по информации Национальной полиции Украины в Telegram, количество жертв и раненых в результате ракетного удара по столице увеличилось. Сейчас известно об 11 погибших и 93 пострадавших.

В Святошинском районе погибли восемь человек – все они жители разрушенного подъезда девятиэтажки, уточнили правоохранители. Среди убитых Россией – шестилетний мальчик, который умер по дороге в больницу. Также спасатели деблокировали тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

В Киеве 1 августа объявили днем траура по погибшим в результате сегодняшней российской атаки, сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

В этот день приспустят флаги на всех коммунальных зданиях столицы. Любые развлекательные мероприятия в этот день под запретом.

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