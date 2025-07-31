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Reuters: Зумеры не тратят деньги на свидания

  • 31.07.2025, 19:16
Reuters: Зумеры не тратят деньги на свидания

Молодежь считает финансовую ответственность важным качеством партнера.

Согласно новому опросу Bank of America, поколение зумеров (18–28 лет) в США все чаще отказываются от трат на свидания на фоне растущих цен и стремления к финансовой стабильности. Более 50% респондентов заявили, что вовсе не тратят деньги на свидания, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Среди тех, кто все же расходуется, 25% мужчин и 30% женщин укладываются в сумму менее $100 в месяц. При этом большинство молодых людей считают финансовую ответственность важным качеством партнера.

«Поколение зумеров сталкивается с высокими затратами на «взрослую жизнь» из-за роста цен», — отметила Холли О’Нил, президент по потребительскому направлению в BofA. По ее словам, молодежь меньше питается вне дома, выбирает более дешевые магазины и активно ведет бюджеты.

Более половины опрошенных заявили, что стали больше откладывать деньги, а 24% сосредоточены на погашении долгов. Однако у 55% нет накоплений, достаточных для покрытия трат хотя бы на три месяца.

Доля молодых людей, получающих финансовую помощь от семьи, снизилась с 46% до 39% за год. Также уменьшились и суммы: более половины теперь получают менее $500 в месяц.

«Несмотря на экономические сложности, молодежь стремится к финансовой независимости и разрушает устоявшиеся стереотипы о молодых и деньгах», — подчеркнула О’Нил.

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