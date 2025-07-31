Лукашенко пожаловался, что от США нет «встречных движений» за освобождение Тихановского 31.07.2025, 19:25

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Диктатор также публично назвал имя чиновника, отвечающего за переговоры с США.

Выступая на совещании с руководителями белорусских дипломатических миссий, Александр Лукашенко пожаловался на то, что от США нет «встречных движений» за освобождение Сергея Тихановского и других политзаключенных. Он также впервые публично сказал, кто из чиновников отвечает за переговоры с американцами.

Во время встречи Лукашенко заявил, что во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом обсуждал, что американцы готовы предложить взамен освобождения политзаключенных, в том числе и Сергея Тихановского.

— Встречные движения должны быть, — пожаловался он и добавил, обращаясь к дипломатам: — Думаю, Валентин Борисович Рыбаков, который ведет по моему поручению эти все переговоры и контакты с американцами, вам где-то в кулуарной беседе — Валентин, расскажешь (Валентин Рыбаков поднялся и согласно кивнул. — Прим.).

Он также заявил, что якобы предлагал американцам освободить «несколько тысяч» заключенных, но те якобы отказались.

Ответственный за переговоры с США Валентин Рыбаков — это постоянный представитель Беларуси в ООН и бывший помощник Лукашенко. Он также является мужем вице-премьера Натальи Петкевич.

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