закрыть
31 июля 2025, четверг, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пожаловался, что от США нет «встречных движений» за освобождение Тихановского

  • 31.07.2025, 19:25
  • 1,504
Лукашенко пожаловался, что от США нет «встречных движений» за освобождение Тихановского

Диктатор также публично назвал имя чиновника, отвечающего за переговоры с США.

Выступая на совещании с руководителями белорусских дипломатических миссий, Александр Лукашенко пожаловался на то, что от США нет «встречных движений» за освобождение Сергея Тихановского и других политзаключенных. Он также впервые публично сказал, кто из чиновников отвечает за переговоры с американцами.

Во время встречи Лукашенко заявил, что во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом обсуждал, что американцы готовы предложить взамен освобождения политзаключенных, в том числе и Сергея Тихановского.

— Встречные движения должны быть, — пожаловался он и добавил, обращаясь к дипломатам: — Думаю, Валентин Борисович Рыбаков, который ведет по моему поручению эти все переговоры и контакты с американцами, вам где-то в кулуарной беседе — Валентин, расскажешь (Валентин Рыбаков поднялся и согласно кивнул. — Прим.).

Он также заявил, что якобы предлагал американцам освободить «несколько тысяч» заключенных, но те якобы отказались.

Ответственный за переговоры с США Валентин Рыбаков — это постоянный представитель Беларуси в ООН и бывший помощник Лукашенко. Он также является мужем вице-премьера Натальи Петкевич.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип