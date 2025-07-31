В Саудовской Аравии рухнул с высоты аттракцион с людьми 31.07.2025, 19:34

Аттракцион под названием «360 градусов» раскололся прямо во время движения.

В саудовском городе Эт-Таиф в парке развлечений «Зеленая гора» аттракцион под названием «360 градусов» раскололся прямо во время движения. По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание Okaz.

Когда конструкция дала трещину, «шайба» с людьми с грохотом рухнула на землю. Очевидцы рассказали, что металлический шест на высокой скорости резко отклонился и задел людей внизу.

Как пишет издание, в некоторых больницах города объявлено чрезвычайное положение (желтый код).

Власти начали расследование для выяснения обстоятельств и причин ЧП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com