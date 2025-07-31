Meta пообещала всем пользователям «персональный суперинтеллект» 1 31.07.2025, 19:55

Для личной самореализации.

Meta представила впечатляющие финансовые результаты за второй квартал 2025 года, заработав $47,52 млрд (рост на 22% по сравнению с прошлым годом) и получив чистую прибыль $18,34 млрд — на 36% выше прошлогоднего уровня. Прибыль на акцию составила $7,14, существенно выше прогнозов аналитиков ($5,92), пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Число ежедневных пользователей семейства приложений Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и Threads) достигло 3,48 млрд — рост на 6% за год.

Глава компании Марк Цукерберг заявил, что миссия Meta — «принести персональный суперинтеллект каждому». По его словам, это ИИ, превосходящий человеческий интеллект во всех аспектах. В отличие от других компаний, стремящихся централизованно использовать ИИ для автоматизации труда, Meta, по словам Цукерберга, хочет дать людям инструменты для личной самореализации.

Meta активно инвестирует в ИИ: в июне компания вложила $14,3 млрд в стартап Scale AI. Его основатель Александр Ван станет директором по ИИ Meta и возглавит новое подразделение Meta Superintelligence Labs.

Ожидаемые капитальные затраты на 2025 год составят $66–72 млрд, что на $30 млрд больше, чем в 2024 году. В 2026 году компания также планирует значительное увеличение инвестиций в инфраструктуру для ИИ.

Meta завершила квартал с $47,07 млрд в денежных резервах и свободным денежным потоком $8,55 млрд. Число сотрудников выросло до 75 945 человек.

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