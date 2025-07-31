Правительство Индии велело НПЗ готовиться к полному запрету российской нефти 31.07.2025, 20:17

Угрозы Трампа сработали?

Правительство Индии поручило государственным нефтеперерабатывающим заводам подготовить планы на случай, если нефть из России станет полностью недоступной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, топ-менеджеры НПЗ получили указание разработать предварительные расчеты того, где и как они могли бы покупать нефть на замену российским баррелям.

Правительство Индии, которая обеспечивает за счет России треть своего нефтяного импорта, пока еще не приняло решения, как реагировать на заявления Дональда Трампа, который пригрозил Индии 25-процентными пошлинами на все товары с 1 августа и дополнительными «штрафами» за сотрудничество с Россией.

Ультиматум Трампа Владимиру Путину истекает 8 августа, подтвердил в четверг зампостпреда США в ООН Джон Келли. К этому сроку Россия должна завершить войну в Украине, в противном случае страны, покупающие энергоносители у Кремля, получат пошлины в размере 100%, грозил ранее сам Трамп.

В четверг в соцсети TruthSocial Трамп заявил, что его «совершенно не интересуют» отношения России и Индии. «Пусть их умирающие экономики рушатся вместе, мне всё равно, — написал Трамп. — У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире».

Государственные НПЗ Индии уже приостановили закупки российской нефти, сообщили ранее источники Reuters: от баррелей из РФ отказалась в том числе Indian Oil Corp — крупнейшая нефтяная компания страны, управляющая 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60 млн тонн в год.

Кроме того, импорт приостановили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, сообщили источники. Индийские НПЗ, по словам собеседников Reuters, ищут замену российским баррелям на спот-рынке и стали закупать нефть у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке.

С начала войны поставки нефти из РФ в Индию выросли более чем в 30 раз, в том числе благодаря скидкам, которые изначально достигали $14–16 за баррель, а в последние месяцы сократились до $2,5–4. В первом полугодии 2025 года индийские НПЗ закупали в РФ 1,75 млн баррелей в день, обеспечивая российским сырьем более трети своих потребностей в импорте.

В июне поставки достигали 2 млн баррелей в день, или более половины всей нефти, что танкеры вывозят из морских портов РФ. По оценкам CREA, с момента введения нефтяного эмбарго ЕС Индия заплатила России 100 млрд евро за поставки «черного золота», уступая лишь Китаю, который импортировал сырья на 125 млрд евро.

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