Дачники под Гродно заметили необычного гостя
- 31.07.2025, 20:21
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Под Гродно заметили очень красивых и достаточно редких птиц. Подробности рассказывает портал NewGrodno.
Жители деревни Новоселки, что стоит в лесу за Озерами на берегу Котры, обратили внимание на необычных визитеров.
Во дворе деловито разгуливали и что-то искали в траве три птички с вызывающим внешним видом: яркое оперение, хохолок на голове и необычный длинный клюв.
Птицы с первого взгляда кажутся экзотическими. Но это привычный для Беларуси удод.
Птица действительно очень красивая и необычная. Выделяется она не только внешним видом: ни с чем не спутать и звуки, которые издает удод. Они напоминают быстро повторяемое «у-пуп».
Удод, кстати, часто селится рядом с человеком, но вот заметить его не очень просто. Птица эта скрытная. Отметим и пищевой рацион удода, он, к примеру, с удовольствием поедает всяких «вредных» для дачников и огородников насекомых, в том числе и тех самых медведок.
Напомним, в далеком уже 2013 году удод был признан птицей года в Беларуси. Тогда в стране насчитывалось около 20 тыс. пар этой красивой птицы.