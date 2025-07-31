В ВСУ показали видео сбития российской ракеты «Искандер-К» 31.07.2025, 20:25

Она летела на Киев.

Украинские военные показали видео сбития российской ракеты «Искандер-К», которая летела на Киев во время ночной атаки 31 июля.

Об этом сообщает Facebook Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

«Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сбил вражескую ракету «Искандер-К», - говорится в сообщении.

Момент сбития вражеской ракеты удалось зафиксировать на видео.

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