Лукашенко раскрыл, как Беларусь избежала столкновения с НАТО 4 31.07.2025, 20:36

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Диктатор заявил, что без РФ его режим уже бы стоял «лоб в лоб» с Североатлантическим альянсом.

Россия якобы помогла обеспечить безопасность Беларуси от Североатлантического альянса, заявил диктатор Александр Лукашенко.

«Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО», — сказал он.

По словам узурпатора, отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме и прошли проверку на прочность. «Союз, который мы выстроили с Россией, — это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм», — утверждает Лукашенко.

Диктатор отметил, что за четыре года Беларусь, «находясь на одном из самых опасных разломов глобального противостояния», «смогла сохранить главное — мирное небо над головой».

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