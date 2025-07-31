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Украинские военные сожгли редкую северокорейскую САУ

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  • 31.07.2025, 20:50
Украинские военные сожгли редкую северокорейскую САУ

Появилось видео.

Украинские военные на фронте уничтожили редкую цель — северокорейскую тяжелую 180-мм самоходную гаубицу М1989/М1991 «Коксан».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 14-го отдельного полка беспилотных систем (БпАК).

Отмечается, что аэроразведчики обнаружили позицию САУ «Коксан» и скорректировали по ней огонь американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«В результате поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета — ликвидированы», - сказано в сообщении.

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