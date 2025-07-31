Украинские военные сожгли редкую северокорейскую САУ

Украинские военные сожгли редкую северокорейскую САУ1
- 31.07.2025, 20:50
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Украинские военные на фронте уничтожили редкую цель — северокорейскую тяжелую 180-мм самоходную гаубицу М1989/М1991 «Коксан».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 14-го отдельного полка беспилотных систем (БпАК).
Отмечается, что аэроразведчики обнаружили позицию САУ «Коксан» и скорректировали по ней огонь американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета — ликвидированы», - сказано в сообщении.