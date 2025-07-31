Владельцы отеля во Франции нашли спрятанное в стене 40 лет назад вино 31.07.2025, 20:59

Внезапный клад.

Владельцы отеля во Франции во время ремонта обнаружили несколько замурованных в стену бутылок вина Domaine Rene Leclerc, оставленных там во время ремонта 40-летней давности. Об этом пишет Le Figaro. Газета не уточняет, где именно расположен отель.

По данным издания, Магали Усюрю с семьей купили отель в одном из винодельческих регионов Франции в сентябре 2024 года. Они описывали здание как «полное историй и тайн» и с самого начала понимали, что точно найдут что-то необычное. «Мы немного помечтали, как дети: а вдруг наткнемся на сокровище?» — цитирует Усюрю Le Figaro.

Но долгое время ничего необычного они не находили. И лишь потом брат Магали, который занимался электромонтажными работами, наткнулся на что-то твердое в перегородке между стенами. Он нашел коробку, внутри которой лежали шесть бутылок Domaine Rene Leclerc Gevrey-Chambertin 1976 года и записка, подписанная Алет и Рене Леклерк, которые были владельцами винодельни. Авторы записки предлагали тому, кто найдет вино, выпить за их здоровье.

Магали Усюрю отыскала Алет Леклерк и узнала, что та останавливалась в отеле в 1983 году — тогда в отеле шел ремонт. Именно она спрятала бутылки и записку в стене в надежде, что кто-то когда-то их обнаружит.

Для Магали Усюрю эта находка стала не первой подобной в жизни. Она рассказала изданию, что в первом своем доме случайно нашла старые письма, которые солдат писал своей жене с фронтов Первой мировой войны. «Я всегда хранила это воспоминание… Такие находки — поистине душа старых зданий. Поэтому я подумала: «Почему бы не поискать их и здесь?» — сказала она.

Как пишет Le Figaro, новые владельцы отеля решили не открывать бутылки, а разместить их в стеклянной витрине рядом со стойкой регистрации. Вместе с бутылками выставят и записку.

Domaine Rene Leclerc ведет свою историю с 1896 года. Именно тогда ее основатель Луи Жозеф Леклерк решил инвестировать в виноградники коммуны Жевре-Шамбертен в Бургундии. Внуком основателя был тот самый Рене Леклерк, записку от которого нашли вместе с бутылками вина в стене отеля. Он стал руководить поместьем в 1976 году. Сейчас оно носит его имя.

В 1984 году вина Domaine Rene Leclerc были выбраны для ужина президента США Рональда Рейгана и президента Франции Франсуа Миттерана в Белом доме. Сейчас хозяйство производит несколько видов красных вин. Основным сортом винограда является «пино нуар».

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