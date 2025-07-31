В Хельсинки уже год не было ДТП с летальным исходом 5 31.07.2025, 21:21

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Как этого добились?

За последние 12 месяцев в столице Финляндии Хельсинки не зафиксировали ни одного смертельного случая на дорогах. По информации городских властей и полиции, последняя смерть в результате ДТП здесь произошла в июле 2024 года. Эта ситуация считается исключительной, и ее успех связывают с несколькими факторами, пишет yle.fi.

Один из главных факторов — снижение скоростных ограничений. Более половины улиц в городе теперь имеют лимит 30 км/ч, в то время как 50 лет назад это было 50 км/ч. Особое значение придается безопасности детей: скорость возле школ также будет снижена до 30 км/ч с началом нового учебного года.

В городе значительно улучшили пешеходную и велосипедную инфраструктуру, сделали более безопасными перекрестки и пешеходные переходы. Активно используются автоматические камеры и другие средства контроля, а также усилено сотрудничество с дорожной полицией.

Развитая система общественного транспорта снижает потребность в автомобилях, что также влияет на уменьшение числа аварий. Кроме того, современные технологии сделали транспортные средства более безопасными.

Это часть долгосрочной стратегии безопасности дорожного движения на 2022—2026 годы, которая направлена на защиту наиболее уязвимых участников движения — детей, молодежи, пешеходов и велосипедистов. Большое внимание отводится сбору и анализу соответствующих данных.

По сравнению с концом 1980-х, когда в Хельсинки было около 1000 аварий с травмами ежегодно и до 30 смертельных случаев, в последний год таких аварий было всего 277.

Как утверждает городской инженер Рони Утриайнен, успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех участников дорожного движения. Отмечается также, что электросамокаты стали новым вызовом, но за последние пять лет для них также разработали соответствующие решения.

Хельсинки придерживаются стратегии ЕС Vision Zero — достижение нулевого уровня смертности на дорогах к 2050 году. В городе считают, что эта цель должна влиять на все решения, которые принимаются в сфере транспорта и безопасности.

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