США провели новый раунд переговоров с РФ по Украине и сообщили о полном отсутствии прогресса 3 31.07.2025, 21:29

2,556

Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл детали.

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с Fox News сообщил о состоявшихся на этой неделе непубличных переговорах между российской и американской сторонами. По его словам, Владимир Путин в диалоге не участвовал, но в нем были задействованы другие высокопоставленные представители Кремля.

Американская администрация, как отметил Рубио, рассчитывала на «некоторое взаимопонимание» в поиске путей к мирному урегулированию в Украине, но в итоге «какого-либо прогресса в этом направлении добиться не удалось». «И именно это, как я думаю, беспокоит президента [Дональда Трампа] больше всего», — заявил глава Госдепа.

Рубио подчеркнул, что США считают наилучшим выходом из ситуации немедленное прекращение огня и начало переговоров. Однако, по его словам, со стороны Москвы не было продемонстрировано «искренней заинтересованности» в поиске дипломатического решения, и в связи с этим Трамп готов предпринять меры, если до 8 августа не будет достигнут ощутимый прогресс.

Как пояснил Рубио, у президента США «есть множество вариантов давления». Среди возможных мер он назвал введение вторичных санкций на продажу российской нефти, которая составляет существенную часть доходов страны, а также банковские и секторальные санкции. «Надеемся, что до этого не дойдет и удастся найти путь к прекращению боевых действий», — добавил дипломат.

14 июля Дональд Трамп публично потребовал от России завершить агрессию против Украины в течение 50 дней. Однако вскоре он ужесточил риторику, выразив «глубокое разочарование» действиями Владимира Путина, продолжающего обострять военный конфликт в Украине, несмотря на усилия Белого дома.

29 июля Трамп сократил срок ультиматума, дав Москве десять дней на прекращение войны. 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли подтвердил: Вашингтон ожидает, что боевые действия будут полностью прекращены к 8 августа. В противном случае президент США пообещал ввести 100-процентные пошлины на торговлю с Россией, а также против тех стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с ней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не намерена сворачивать военные действия, несмотря на требования США. При этом он подчеркнул, что российская экономика якобы уже адаптировалась к западным санкциям и «выработала иммунитет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com