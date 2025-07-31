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Зеленский опроверг фейки россиян относительно Часового Яра

  • 31.07.2025, 21:48
Зеленский опроверг фейки россиян относительно Часового Яра

ВСУ держат позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на покровском направлении, где продолжаются жесткие столкновения с оккупантами.

«Наши подразделения держат позиции, особенно в районах Покровска и Доброполья. Там враг постоянно пытается прорваться, задействует диверсионно-разведывательные группы, но украинские воины успешно их уничтожают», – отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский заявил, что тактика противника заключается в попытках закрепиться в прифронтовых городах, однако каждая такая попытка получает жесткий отпор. Президент также опроверг фейки российской пропаганды относительно Часового Яра, назвав это очередной информационной атакой.

«На всех направлениях - донецком, сумском, харьковском - украинская армия успешно сдерживает врага. Это борьба не только за территории, но и за право украинцев на жизнь», – заявил Зеленский.

Кроме того, в Офисе президента Украины состоялся брифинг для послов стран ЕС. Уполномоченный по санкционной политике представил конкретные предложения для усиления давления на Россию. Дипломатам также показали обломки российских ракет и дронов-камикадзе «Шахед», которые недавно ударили по гражданским объектам в Киеве.

«Ни одна из этих ракет не была бы собрана без иностранных компонентов. Задача партнеров - перекрыть поставки через все серые схемы», - отметил президент.

Также Зеленский обсудил с правительством имплементацию принятых законов и подготовку новых. Одним из приоритетов назван запуск института военного омбудсмена - соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению в августе.

«Спасибо каждому, кто помогает нам бороться - на фронте, во власти, в международных партнерствах», - подытожил президент.

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