Зеленский опроверг фейки россиян относительно Часового Яра
- 31.07.2025, 21:48
ВСУ держат позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на покровском направлении, где продолжаются жесткие столкновения с оккупантами.
«Наши подразделения держат позиции, особенно в районах Покровска и Доброполья. Там враг постоянно пытается прорваться, задействует диверсионно-разведывательные группы, но украинские воины успешно их уничтожают», – отметил Зеленский в вечернем видеообращении.
Зеленский заявил, что тактика противника заключается в попытках закрепиться в прифронтовых городах, однако каждая такая попытка получает жесткий отпор. Президент также опроверг фейки российской пропаганды относительно Часового Яра, назвав это очередной информационной атакой.
«На всех направлениях - донецком, сумском, харьковском - украинская армия успешно сдерживает врага. Это борьба не только за территории, но и за право украинцев на жизнь», – заявил Зеленский.
Кроме того, в Офисе президента Украины состоялся брифинг для послов стран ЕС. Уполномоченный по санкционной политике представил конкретные предложения для усиления давления на Россию. Дипломатам также показали обломки российских ракет и дронов-камикадзе «Шахед», которые недавно ударили по гражданским объектам в Киеве.
«Ни одна из этих ракет не была бы собрана без иностранных компонентов. Задача партнеров - перекрыть поставки через все серые схемы», - отметил президент.
Также Зеленский обсудил с правительством имплементацию принятых законов и подготовку новых. Одним из приоритетов назван запуск института военного омбудсмена - соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению в августе.
«Спасибо каждому, кто помогает нам бороться - на фронте, во власти, в международных партнерствах», - подытожил президент.