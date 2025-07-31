Рубио высмеял угрозы Медведева 31.07.2025, 22:20

2,882

Фото: Reuters

РФ не может противостоять США в реальной войне.

Угрозы ядерной войной, которые озвучивает экс-президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ничего не стоят. Россия не смогла бы противостоять не то, что США, но и странам Европы в случае реальной войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РБК со ссылкой на Fox News.

Рубио открыто высмеял угрозы Медведева, отметив, что ядерная война между США и Россией — это «непостижимая вещь». По его словам, это точно не то, что когда-нибудь увидит мир.

А неядерными средствами Россия никому не способна противостоять, тем более Соединенным Штатам. В 2022 году россиянам не удалось справиться с Украиной, которая тогда еще не имела самой большой армии в Европе.

«Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно», - сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что в США не волнуются относительно полномасштабной войны с Россией. Больше волнуют столкновения, или качество просчеты, которые теоретически могут привести к ядерной войне. Но на самом деле не стоит волноваться, поскольку россияне никогда на это не осмелятся.

«Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не является правдоподобным или, честно говоря, невозможным ни для одной из сторон», - резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com