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Ученые выяснили, как появился картофель

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  • 31.07.2025, 22:22
Ученые выяснили, как появился картофель

Прародитель любимого белорусами овоща нарастил себе питательные клубни девять миллионов лет назад.

Дикий предок современного картофеля был гибридом томатов и растения рода Etuberosum. Причина появления — случайное скрещивание. Клубные питательные корни впервые появились именно тогда и это произошло девять миллионов лет назад, пишет LiveScience.

Об открытии заявила международная команда ученых во главе с Чжияном Чжаном (Zhiyang Zhang) — доктором биологических наук Юньнанского сельскохозяйственного университета в Китае. Недавно они опубликовали результаты своего исследования в тематическом журнале Cell.

Etuberosum — это дикий картофель. Как и томаты, растение до сих пор не имеет клубней в корневище. Сейчас существуют три его современные виды. Томатов насчитывается 17 видов. Картофель же стал результатом появления новой видовой линии — Petota. Именно у нее появились подземные картофелины, выполняющие роль хранилища воды и питательных веществ.

Чтобы отследить предка, биологи секвенировали геном 128 растений Petota, Tomato и Etuberosum. Благодаря этому удалось выяснить не только то, откуда взялся картофель. Также ученые смогли выяснить, когда это произошло — в поздний миоцен. Климат тогда был теплее и влажнее, чем сейчас. Активно развивались млекопитающие. До появления первых гоминидов оставалось еще 2–3 миллиона лет.

Сейчас картофель является одним из базовых продуктов в белорусской кухне. В стране, тем не менее, наблюдается дефицит картошки.

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