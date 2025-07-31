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Во Франции – рекордное количество пенсионеров

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  • 31.07.2025, 22:40
Во Франции – рекордное количество пенсионеров

Пенсию получают 17,2 миллиона граждан.

Количество получателей пенсии во Франции по состоянию на конец 2023 года составило рекордные 17,2 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Института статистики и статистических исследований Франции (INSEE), сообщает Le Figaro.

По данным INSEE, количество пенсионеров во Франции достигло 17,2 миллиона человек на конец 2023 года – на 1,3% больше, чем годом ранее.

Хотя рост числа французских пенсионеров замедлился, они все равно составляют все большую долю населения, отмечают в Институте статистики Франции.

Большинство французских пенсионеров (53%) – женщины, а средний возраст выхода на пенсию составил 62 года и 9 месяцев – на два года и три месяца больше, чем в 2010 году.

Еще в прошлом году сообщалось, что рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в мае 2025 года во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировали демографический спад – превышение смертности за последний год над рождаемостью.

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