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В Южной Корее утвердили нового премьера

  • 4.07.2025, 2:59
В Южной Корее утвердили нового премьера
Ким Мин Сок

Оппозиция бойкотировала голосование.

Национальное собрание Южной Кореи официально поддержало Кима Мин Сока на должность премьер-министра. Об этом сообщает Yonhap в четверг, 3 июля.

За его назначение проголосовали 173 парламентария, тогда как трое высказались против, еще три бюллетеня признали недействительными. В то же время оппозиционная партия Сила народа бойкотировала голосование, выступая против из-за обвинений в отношении состояния и семьи Кима.

После подтверждения Ким пообещал «соблюдать волю народа» и подчеркнул, что его приоритетом будет «преодоление экономического кризиса», вызванного, как он назвал, «силами тирании».

Президент Ли официально назначил Кима премьер-министром после голосования, сообщил пресс-секретарь Кан Ю-джон.

Оппозиция критикует Кима за несоответствие должности из-за сомнений в происхождении его доходов, расхождений между задекларированным имуществом и расходами, а также из-за скандалов с зачислением сына в университет. Правящая партия настаивала на проведении голосования даже без поддержки оппозиции.

В Южной Корее должность премьер-министра является единственной в правительстве, требующей одобрения парламента.

Отдельно во время заседания 3 июля парламент принял изменения в закон о военном положении, запрещающие военным и полиции заходить в собрание во время его введения.

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