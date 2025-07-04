В Европе создают первый танк пятого поколения 4.07.2025, 5:33

Иллюстрационное фото

Танк получит гибридно-электрическую силовую установку.

В Европе стартовал масштабный проект MARTE — первая совместная инициатива по созданию основного боевого танка (ОБТ) пятого поколения.

Этот многоцелевой гусеничный бронированный танк получит гибридно-электрическую силовую установку и цифровую архитектуру для интеграции искусственного интеллекта и беспилотных функций, передает New Voice.

Проект финансируется грантом в размере 20 миллионов евро из Европейского оборонного фонда. Координатором выступает консорциум MARTE ARGE GbR, образованный немецкими KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme. В состав объединения вошли 51 организация из 12 стран, среди которых оборонные концерны, технологические компании, стартапы и научные учреждения.

Основная цель MARTE — разработать полностью цифровую платформу, способную работать в многодоменных операциях. Танк будет иметь открытую цифровую магистраль для объединения данных в реальном времени, координации с наземными, воздушными и космическими силами и ведения боя по стандартам НАТО.

Бронемашину оборудуют модульной системой бронирования с активной защитой, которая будет перехватывать кинетические боеприпасы и ракеты, а также датчиками радиолокационного, инфракрасного и акустического диапазонов.

Особое внимание уделено гибридно-электрическому двигателю, что позволит уменьшить тепловую и шумовую сигнатуру, повысить дальность хода и обеспечить бесшумное передвижение.

Проект поддержали 11 европейских министерств обороны во главе с Германией. MARTE должен стать не только новым танком, но и технологической платформой для будущего вооружения Европы.

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