В Европе создают первый танк пятого поколения
- 4.07.2025, 5:33
Танк получит гибридно-электрическую силовую установку.
В Европе стартовал масштабный проект MARTE — первая совместная инициатива по созданию основного боевого танка (ОБТ) пятого поколения.
Этот многоцелевой гусеничный бронированный танк получит гибридно-электрическую силовую установку и цифровую архитектуру для интеграции искусственного интеллекта и беспилотных функций, передает New Voice.
Проект финансируется грантом в размере 20 миллионов евро из Европейского оборонного фонда. Координатором выступает консорциум MARTE ARGE GbR, образованный немецкими KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme. В состав объединения вошли 51 организация из 12 стран, среди которых оборонные концерны, технологические компании, стартапы и научные учреждения.
Основная цель MARTE — разработать полностью цифровую платформу, способную работать в многодоменных операциях. Танк будет иметь открытую цифровую магистраль для объединения данных в реальном времени, координации с наземными, воздушными и космическими силами и ведения боя по стандартам НАТО.
Бронемашину оборудуют модульной системой бронирования с активной защитой, которая будет перехватывать кинетические боеприпасы и ракеты, а также датчиками радиолокационного, инфракрасного и акустического диапазонов.
Особое внимание уделено гибридно-электрическому двигателю, что позволит уменьшить тепловую и шумовую сигнатуру, повысить дальность хода и обеспечить бесшумное передвижение.
Проект поддержали 11 европейских министерств обороны во главе с Германией. MARTE должен стать не только новым танком, но и технологической платформой для будущего вооружения Европы.