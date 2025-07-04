Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине1
- 4.07.2025, 8:11
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По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят уже 20 стран.
Ряды Коалиции дронов, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию 3 июля вошли Бельгия и Турция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Латвии.
«На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые предоставляют Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.
«Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий дронов Коалицией дронов, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции», - добавили в министерстве.
Коалиция дронов: что это такое
Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») и Совета Украина-НАТО. Задача коалиции - обеспечить Украину системами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотниками.
По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят:
Латвия;
Великобритания;
Украина;
Австралия;
Бельгия;
Чехия;
Дания;
Франция;
Эстония;
Италия;
Новая Зеландия;
Канада;
Литва;
Люксембург;
Нидерланды;
Норвегия;
Польша;
Турция;
Германия;
Швеция.