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Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

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  • 4.07.2025, 8:11
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Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят уже 20 стран.

Ряды Коалиции дронов, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию 3 июля вошли Бельгия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Латвии.

«На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые предоставляют Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.

«Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий дронов Коалицией дронов, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции», - добавили в министерстве.

Коалиция дронов: что это такое

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») и Совета Украина-НАТО. Задача коалиции - обеспечить Украину системами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотниками.

По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят:

Латвия;

Великобритания;

Украина;

Австралия;

Бельгия;

Чехия;

Дания;

Франция;

Эстония;

Италия;

Новая Зеландия;

Канада;

Литва;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Турция;

Германия;

Швеция.

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