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Трамп заявил о недовольстве Путиным

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  • 4.07.2025, 8:13
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Трамп заявил о недовольстве Путиным

Из-за отсутствия прогресса по Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным не добился прогресса в вопросе о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил Трамп в разговоре с журналистами на авиабазе «Эндрюс» в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина.

«У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Еще мы говорили о войне в Украине. И я не доволен. Сегодня у нас не было никакого прогресса», - сказал он.

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