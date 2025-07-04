Рой дронов ударил по заводу в Ростовской области РФ 4.07.2025, 8:21

2,980

В атаке участвовало более 20 беспилотников.

В России 4 июля жаловались на атаку беспилотников в подмосковном Сергиевом Посаде, утверждая, что те летели в сторону местного завода «по обработке металла». Также громкие ночь и утро были в Азове Ростовской области, где под прицелом оказался оптико-механический завод, пишет OBOZ.UA.

Атака в Ростовской области

Пропагандисты заявили, что регион с ночи находится под атакой БПЛА, больше всего – город Азов, где местные в целом насчитали более 20 дронов и сообщали о прилетах по оптико-механическому заводу.

Предприятие, среди прочего, специализируется на изготовлении спектральной и тепловизионной техники, оптико-механических и оптико-электронных изделиях и продукции для аэрокосмического комплекса страны-агрессора.

Кроме того, врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь заявил, что в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме на Коллонтаевском переулке, обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова.

По словам российского чиновника, в поселке Долотинка из-за падения дрона «повредился двухэтажный дом, обвалилась плита перекрытия, погибла пожилая женщина». Также беспилотники атаковали Миллеровский и Тарасовский районы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com