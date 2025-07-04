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Рой дронов ударил по заводу в Ростовской области РФ

  • 4.07.2025, 8:21
  • 2,980
Рой дронов ударил по заводу в Ростовской области РФ

В атаке участвовало более 20 беспилотников.

В России 4 июля жаловались на атаку беспилотников в подмосковном Сергиевом Посаде, утверждая, что те летели в сторону местного завода «по обработке металла». Также громкие ночь и утро были в Азове Ростовской области, где под прицелом оказался оптико-механический завод, пишет OBOZ.UA.

Атака в Ростовской области

Пропагандисты заявили, что регион с ночи находится под атакой БПЛА, больше всего – город Азов, где местные в целом насчитали более 20 дронов и сообщали о прилетах по оптико-механическому заводу.

Предприятие, среди прочего, специализируется на изготовлении спектральной и тепловизионной техники, оптико-механических и оптико-электронных изделиях и продукции для аэрокосмического комплекса страны-агрессора.

Кроме того, врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь заявил, что в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме на Коллонтаевском переулке, обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова.

По словам российского чиновника, в поселке Долотинка из-за падения дрона «повредился двухэтажный дом, обвалилась плита перекрытия, погибла пожилая женщина». Также беспилотники атаковали Миллеровский и Тарасовский районы.

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