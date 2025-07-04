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Bild: Мерц нацелен на секретную сделку с Трампом

  • 4.07.2025, 8:23
  • 1,768
Bild: Мерц нацелен на секретную сделку с Трампом
Фридрих Мерц

Ради поставок ЗРК Patriot Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц нацелен на оружейную сделку с США, в рамках которой немецкая сторона намерена приобрести у Вашингтона два ЗРК Patriot для дальнейшей передачи этих систем Украине.

Об этом информирует Bild.

По информации издания, соответствующий запрос немецкая сторона направила главе Пентагона Питу Хегсету несколько недель назад.

Журналисты напоминают: ранее власти Украины пытались самостоятельно договориться с Вашингтоном о покупке вышеназванных систем, но успехом это не увенчалось. После этого Киев обратился за помощью к Берлину.

Однако на сегодняшний день неизвестно, как американская сторона отреагирует на немецкий запрос, учитывая, что администрация Трампа решила приостановить поставки некоторого вооружения Украине.

В материале говорится, что потерю американского оружия не получится полностью компенсировать, однако Германия и европейские союзники намерены постараться обеспечить Украину по крайней мере системами Patriot, необходимыми для защиты украинских населенных пунктов от российских ударов с воздуха.

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