«Свой дом дает тебе кучу возможностей, скучать точно не приходится» 2 4.07.2025, 8:30

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иллюстративное фото

Семья из Минска устала от съемных квартир и купила в дом в деревне.

Жизнь в съемных квартирах — тот еще квест. Особенно когда ты молодой, амбициозный и хочешь прийти к цели, получить от жизни все и даже чуть больше. Арина и Валера больше пяти лет прожили на съемных квартирах (в том числе за пределами страны), а потом устали от переездов и решили купить домик в небольшой деревне Лунинецкого района. Он обошелся ребятам всего в 6000 по курсу. Бонусом достались хозпостройки и участок с садом. О том, как молодые белорусы адаптировались к сельскому быту и даже успели собрать первый урожай, пишет «Онлайнер».

«Когда выезжали из квартиры, хозяин грозился найти меня и разбить лицо»

Ребята познакомились в Tinder и буквально через пару месяцев решили жить по-взрослому: сняли квартиру на улице Илимской в Минске и с головой погрузились в семейный быт. В компактной однушке за $240 прожили недолго: хозяин решил продать жилье, поэтому Арине с Валерой пришлось морально настроиться на переезд.

— Вторую квартиру нашли довольно быстро. Решили снять однушку возле «Розочки», на улице Куприянова. По цене она оказалась довольно бюджетной — $140 в месяц. Правда, была в запущенном состоянии, поэтому нам с Ариной пришлось долго приводить ее в порядок. Со временем мы много чего обновили, в том числе своими руками сделали стеллаж. Владелец однушки по характеру был непростой и местами конфликтный. Помню, когда выезжали из квартиры, он грозился найти меня и разбить лицо за то, что мы выбросили пару старых советских вещей. Кстати, с его разрешения, — смеется Валера.

В общей сложности супруги прожили в невзрачной однушке около трех лет. После того как финансовое положение ребят улучшилось, они переехали поближе к центру, в двушку в ста метрах от Комаровского рынка. Квартира с современным ремонтом на ул. Куйбышева тянула из бюджета уже $400 в месяц.

— В 2022 году мы решили слетать в Грузию, а после переехать туда на более долгий срок. Сделали это налегке, тем более работали на удаленке. Какая разница, где платить за аренду? — рассуждает Валера.

Но отличия между белорусским и грузинским рынком арендной недвижимости все-таки были, особенно, по словам ребят, в период активного спроса.

— Из-за большого наплыва белорусов и россиян квартиру в Батуми искать пришлось довольно долго: хозяева в последний момент часто сливались или накидывали цену. Но нам все-таки удалось найти подходящий вариант — небольшую студию с выделенной спальней за $250 на старте. Там был маленький балкончик, с которого открывался вид на горы. В один из месяцев хозяйка решила поднять ценник до $300, а через полтора года — и вовсе до $450. Последний месяц проживания обошелся нам в $500. С тех пор мы больше не хотели иметь дел с грузинскими арендодателями, несмотря на прекрасный климат и природу. В Беларуси ты больше защищен от таких форс-мажоров, — улыбаются супруги.

Адаптация к деревне, первый урожай и тоска по городу

Как-то раз, греясь под жарким батумским солнцем, ребята вспомнили про родную белорусскую деревню. «Может, вернемся домой, купим участок и построим каркасник?» — задумались молодые супруги и, не откладывая идею в долгий ящик, взялись за поиск вариантов.

— Мы прилетели в Беларусь в 2023 году и решили временно пожить у мамы в агрогородке Островки Несвижского района. Параллельно просматривали объявления с участками и домами. Арина составила таблицу в Excel, куда были выписаны все дома, которые нам подходили. Критериев было всего два: цена (наш бюджет был очень ограничен) и близость к живописным местам (рассматривали Витебскую и Брестскую области). Спустя три месяца нужный вариант был найден в агрогородке Красная Воля Лунинецкого района, — рассказывает Валера.

Ухоженный дом из бруса площадью 75 «квадратов» обошелся супругам всего в $6000 по курсу. В нем есть несколько комнат, гостиная, кухня и полноценный санузел. Из коммуникаций — центральное водоснабжение, электричество, местная канализация и двухконтурный газовый котел, которого вполне хватает на то, чтобы отопить весь дом.

Также ребятам досталась русская печка и участок площадью 25 соток с садом и хозпостройками. По словам супругов, дом был в хорошем состоянии, поэтому после переезда они ничего особо не делали: подлатали крышу, выбросили старую мебель, взамен завезли свою.

— Ехали мы, по сути, в неизвестность, никого из местных не знали. Помню, самый частый вопрос, который мы слышали: «А вы чьи?» С соседями нам повезло: они очень дружелюбные. Часто обращаются к нам за помощью по настройке и отладке телевизоров, телефонов, регистрации в интернете и заказам на маркетплейсах. Мы же обращаемся к ним по хозяйственным вопросам, — говорят ребята.

В деревне супругам многому пришлось учиться самостоятельно. Например, ухаживать за участком, топить печь и засаживать огород. В детстве родители загоняли их на грядки, но познать все тонкости земельного мастерства паре довелось только спустя годы. Прошлым летом Валера из старых оконных рам сам соорудил теплицу, а Арина высадила огурцы, помидоры, капусту и перец. Правда, по словам ребят, часть урожая погибла из-за сорняков.

— Я не ожидал от них такой прыти, — смеется Валера. — Все, что мы смогли собрать в прошлом году, — помидоры и подсолнухи. Еще у нас выросло пару тыкв и пару десятков кабачков — самый неприхотливый овощ. Увы, часть урожая пропала, поэтому в нынешнем году, чтобы не повторять ошибок, скромно посадили клубнику, немного огурцов, помидоров и пару грядок картошки.

Про хозяйство супруги тоже не забыли: завели курочек, пять котов и двух собак. Валера признается: чтобы прокормить животных, в месяц у них уходит около 300 рублей. К слову, часть питомцев оказалась подкидышами (некоторые из них чуть позже нашли новых хозяев).

— Свой дом дает тебе кучу возможностей, скучать точно не приходится. Например, можно полежать в гамаке или посадить дерево в перерывах между работой, поплавать в бассейне или разжечь вечером костер и пожарить шашлык. Помню, в Минске мы просто сидели дома и изредка ездили в офис. Единственный минус жизни в деревне — плохой интернет. Например, чтобы загрузить файл в два гигабайта, нужно около часа, если не больше. Тем, кто работает с объемными файлами — видеомонтажерам, например, — монтировать и пересылать ролики в таких условиях было бы некомфортно, — добавляют супруги.

Второй нюанс, по словам ребят, — дорога до Минска, которая занимает четыре часа. Поездки к друзьям и другие активности нужно планировать заранее: билеты на транспорт разлетаются как горячие пирожки. Автомобиля в семье пока нет, и это создает неудобства.

— В деревне без своего транспорта сложно, но, я надеюсь, скоро мы решим этот вопрос.

Летом здесь, конечно, рай. А зимой не так приятно, временами даже тоскливо.

Возможно, когда задумаемся о детях, придем к тому, чтобы купить в Минске квартиру, все-таки там больше возможностей, — рассуждает Валера.

Масштабный ремонт в старой деревенской хате ребята делать не планируют, только косметический. В планах — убрать одну из старых печей и местами обновить интерьер.

— В целом для своих лет дом оказался в хорошем состоянии. Бабуля, которая раньше здесь жила, досматривала его как положено. Теперь судьба хаты в наших руках. Из-за большого количества зелени вокруг мы называем ее маленькой «Новой Зеландией», а друзья в шутку — Red Will (от названия деревни Красная Воля. — Прим. Onlíner). Иногда нас посещают мысли вернуться назад в город, но они быстро уходят. Вдвоем здесь пока комфортно, тем более с таким количеством животных, — подытоживают супруги.

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