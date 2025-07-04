закрыть
4 июля 2025, пятница, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: У Путина появилась новая цель №1

  • 4.07.2025, 8:39
  • 6,776
WSJ: У Путина появилась новая цель №1

Эксперты озвучили планы Кремля.

В то время когда Трамп решил приостановить военную помощь Киеву, Путин решил нарастить не только наземные военные операции, но и удары по городам Украины. Вчера в ходе телефонного разговора с Трампом президент РФ дал четко понять, что не отступится, пока не добьется выполнения всех поставленных целей. Он это готов делать как военным, так и дипломатическим путем, сообщает The Wall Street Journal.

Цель Путина — усилить давление как на ВСУ, так и на гражданских, чтобы сломать Украину. Все усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик, а Путин только усиливает свои атаки.

Последние события только укрепляют веру Путину в то, что Запад рано или поздно откажется от военной поддержки Украины. ВСУ придется экономить боеприпасы, и как следствие армия Путина будет и дальше продвигаться по Украине.

Аналитики уверяют, что сейчас главная цель Путина не захват всей Украины, а «перемолоть» как можно больше войск и техники. Одновременно с этим он хочет подорвать поддержку Киева как со стороны Запада, так и своего населения, поэтому Путин и решил нарастить количество ударов по Киеву и другим городам Украины, чтобы психологически давить на украинцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип