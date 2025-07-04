WSJ: У Путина появилась новая цель №1
- 4.07.2025, 8:39
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Эксперты озвучили планы Кремля.
В то время когда Трамп решил приостановить военную помощь Киеву, Путин решил нарастить не только наземные военные операции, но и удары по городам Украины. Вчера в ходе телефонного разговора с Трампом президент РФ дал четко понять, что не отступится, пока не добьется выполнения всех поставленных целей. Он это готов делать как военным, так и дипломатическим путем, сообщает The Wall Street Journal.
Цель Путина — усилить давление как на ВСУ, так и на гражданских, чтобы сломать Украину. Все усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик, а Путин только усиливает свои атаки.
Последние события только укрепляют веру Путину в то, что Запад рано или поздно откажется от военной поддержки Украины. ВСУ придется экономить боеприпасы, и как следствие армия Путина будет и дальше продвигаться по Украине.
Аналитики уверяют, что сейчас главная цель Путина не захват всей Украины, а «перемолоть» как можно больше войск и техники. Одновременно с этим он хочет подорвать поддержку Киева как со стороны Запада, так и своего населения, поэтому Путин и решил нарастить количество ударов по Киеву и другим городам Украины, чтобы психологически давить на украинцев.