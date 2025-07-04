«Российская империя, растопыривая пальцы, продолжает откидывать копыта» 4.07.2025, 8:42

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Опять Путин «всех переиграл».

«Что же до общего исторического плана, то российская империя, растопыривая пальцы, продолжает откидывать копыта», — пишет российский писатель и сатирик Виктор Шендерович:

— И Азербайджан, уже со своей нефтью и своим Эрдоганом, может позволить себе показать бывшему старшему брату мозолистый фак. Что и делает с нескрываемым удовольствием, кажется.

Быть русским в Азербайджане в ближайшее время не рекомендуется. Опять Путин всех переиграл.

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