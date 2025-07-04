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Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации замглавкома военно-морского флота РФ

  • 4.07.2025, 8:48
  • 2,064
Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации замглавкома военно-морского флота РФ

Удар пришелся на момент построения личного состава.

В приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудковзаместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России.

О его уничтожении сообщило министерство обороны РФ, говорится в материале Currenttime. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.

По данным российских военных обозревателей, командный пункт в поселке Коренево был поражен ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS. На момент атаки там находились Гудков, его заместитель и до двух десятков военнослужащих. По некоторой информации, удар пришелся на момент построения личного состава.

Что известно о генерале Гудкове

Отмечается, что Гудков ранее возглавлял 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, удостоенную орденов Жукова и Суворова. Звание «героя РФ» он получил в 2023 году за участие в преступной войне с Украиной.

Украинские военные сообщают, что данная бригада принимала участие в боях за Бучу, Ирпень и Гостомель, где, по их данным, могли быть совершены преступления против мирного населения.

ВСУ утверждают, что в ходе сражений в Киевской области подразделение понесло значительные потери, утратив более половины личного состава. Журналисты сообщали, что к концу 2023 года эта часть стала одной из наиболее пострадавших в российской армии за время полномасштабной войны.

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