Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации замглавкома военно-морского флота РФ
- 4.07.2025, 8:48
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Удар пришелся на момент построения личного состава.
В приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России.
О его уничтожении сообщило министерство обороны РФ, говорится в материале Currenttime. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.
По данным российских военных обозревателей, командный пункт в поселке Коренево был поражен ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS. На момент атаки там находились Гудков, его заместитель и до двух десятков военнослужащих. По некоторой информации, удар пришелся на момент построения личного состава.
Что известно о генерале Гудкове
Отмечается, что Гудков ранее возглавлял 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, удостоенную орденов Жукова и Суворова. Звание «героя РФ» он получил в 2023 году за участие в преступной войне с Украиной.
Украинские военные сообщают, что данная бригада принимала участие в боях за Бучу, Ирпень и Гостомель, где, по их данным, могли быть совершены преступления против мирного населения.
ВСУ утверждают, что в ходе сражений в Киевской области подразделение понесло значительные потери, утратив более половины личного состава. Журналисты сообщали, что к концу 2023 года эта часть стала одной из наиболее пострадавших в российской армии за время полномасштабной войны.