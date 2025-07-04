У Лукашенко обострилось психическое расстройство

У Лукашенко обострилось психическое расстройство6
- 4.07.2025, 8:55
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Диктатора не отпускает навязчивая идея насчет картошки.
Тема дефицита картофеля, который возник весной этого года, никак не отпускает белорусского правителя, пишет UDF.
Вот и 3 июля во время посещения «Кургана Славы» в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Беларуси, Александр Лукашенко неожиданно пообещал ветеранам, что страна больше не останется без картофеля.
«Многие из нас, особенно молодежь, чувствуют какие-то недостатки, чего-то не хватает: то картошка, то еще что-то. Но вы, и мы в том числе, понимаем, что это мелочи по сравнению с тем, что пришлось пережить в молодости вам и тем, которых сегодня нет. Поэтому это самое простое: картошка у нас будет. Она уже есть», — заявил диктатор, снова возвращаясь к ставшей уже навязчивой идее насчет картофеля.
Дефицит картофеля в Беларуси возник из-за проводимой в 2023-2024 годах политики искусственного сдерживания цен. В результате поставлять корнеплод на внутренний рынок производителям стало не выгодно. Посевные площади под картофель резко сократились, а товарные потоки были переориентированы на российский рынок. Такая же ситуация сложилась с луком, капустой, свеклой и другими овощами.
Первыми о проблемах с продовольствием заговорили рядовые белорусы, столкнувшиеся с отсутствием необходимой продукции в магазинах. Социальные сети заполонили ролики с пустыми полками. Либо с фотографиями овощей крайне низкого качества.
Министерство антимонопольного развития (МАРТ) провело рейды по торговым сетям и также констатировало наличие проблем. На стол Лукашенко легли две докладные записки - от премьер-министра Александра Турчина и председателя Комитета государственного Контроля (КГК) Василия Герасимова.
В итоге было принято решение о запрете вывоза картофеля из Беларуси. Но и это не помогло. И вот 8 мая белорусский правитель вынужден был лично оправдываться за возникший дефицит. Ну как оправдываться: выяснилось, что в отсутствии картофеля виновато не государство, а частники.
По его словам, белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. В России цены на картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок, объяснил Лукашенко.
И добавил: «Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем».
Он сообщил, что КГК поручено разобраться с ситуацией в торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.
«Конечно, крестьянам надо получить деньги. Если они не продадут картофель (на экспорт. - Прим.) и не получат валюту, то нам из бюджета придется их поддерживать. Не хотелось бы. У нас небогатые учителя, врачи и пенсионеры. Это нам тоже урок. Думаю, что это будет для всей вертикали власти последний такой урок. Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья», - подчеркнул Лукашенко.
Следующий раз к теме отсутствия картофеля правитель Беларуси вернулся 22 мая. Во время кадровых перестановок в «вертикали» он неожиданно заговорил о непростых условиях для аграриев в этом году из-за нехарактерной для мая погоды и заморозков, которые, как он выразился, «сделали свое грязное дело». Однако, по словам Лукашенко, «ситуация не критичная» и «катастрофы нет» - еще есть время все пересеять.
«Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным. Потому что на главном нашем рынке, в России, большая гибель по картофелю. У них также были серьезные заморозки», - напутствовал Лукашенко чиновников.
И, судя по реакции Владимира Путина, белорусский правитель прав – Россия очень нуждается в поставках продуктов из Беларуси. Но как бы не повторить прошлогоднюю ошибку и самим снова не столкнуться с дефицитом продовольствия.
Видимо, догадываясь о чем-то подобном, Лукашенко призвал население республики самим высаживать на приусадебных хозяйствах картофель.
«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», - потребовал он.
Помимо картофеля, по словам Лукашенко, белорусам стоит заняться высадкой лука, моркови и других овощей.
В общем, как говорится, обострилось психическое расстройство — навязчивая идея относительно картошки.